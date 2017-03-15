Поліція, Нацгвардія і прикордонники забезпечать виконання рішення РНБО про припинення вантажоперевезень з окупованим Донбасом

Сили Національної поліції, Нацгвардії та Держприкордонслужби України готові до виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про заборону вантажоперевезень з окупованим Донбасом, наголошують у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Підрозділи Національної поліції, Національної гвардії України та Держприкордонслужби забезпечать виконання рішення РНБО", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в середу вдень.

Він наголосив, що будуть вжиті заходи для недопущення будь-яких провокацій.

У Держприкордонслужбі України агентству повідомили, що очікують від Кабміну вказівок щодо порядку дій на лінії розмежування.

"Коли це рішення буде, надійдуть відповідні завдання, то ми їх виконуватимемо", - сказав речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.