Події

15:42 15.03.2017

За 5 днів Одеська митниця виконала місячний план

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що за п’ять днів Одеська митниця виконала місячний план.

"Щодо боротьби з контрабандою, про яку останні місяці особливо багато розмов. Сьогодні отримав інформацію від в. о. керівника ДФС (Державної фіскальної служби - ІФ) Мирослава Продана. Усього за п’ять днів Одеська митниця забезпечила виконання місячного плану!", - написав прем'єр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у середу.

За його словами, це результат роботи спеціальної групи, яка була туди направлена минулого тижня за дорученням самого прем'єра.

"Минулого року ми розпочали підготовку реформи митниці, і я обіцяв, що наведу там лад. Сьогодні настав час рішучих дій і перші результати, які ми отримали, показують, які ми маємо резерви - у подоланні контрабанди і сірого імпорту, наповненні бюджету і захисту бізнесу, який розвиває нашу економіку, а не заганяє її в тіньові схеми", - зазначив В.Гройсман.

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