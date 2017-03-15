Аваков нагородив поліцейських, які несли службу на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська 14 березня

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив відомчі нагороди співробітникам поліції, які несли службу на блокпостах у районі Слов'янська та Краматорська, де народний депутат спровокував конфлікт і застосував силу до поліцейських.

"За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області", - наводить слова А.Авакова департамент комунікації МВС України в середу.

В інформації наголошується, що зазначені співробітники отримали нагрудні знаки "За відвагу у службі".

У департаменті комунікації МВС нагадали, що 14 березня на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська група осіб на чолі з народним депутатом Володимиром Парасюком напала на правоохоронців, унаслідок чого постраждали сім співробітників поліції, отримавши травми різного ступеня тяжкості.