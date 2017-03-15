Події

16:30 15.03.2017

Аваков нагородив поліцейських, які несли службу на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська 14 березня

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив відомчі нагороди співробітникам поліції, які несли службу на блокпостах у районі Слов'янська та Краматорська, де народний депутат спровокував конфлікт і застосував силу до поліцейських.

"За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області", - наводить слова А.Авакова департамент комунікації МВС України в середу.

В інформації наголошується, що зазначені співробітники отримали нагрудні знаки "За відвагу у службі".

У департаменті комунікації МВС нагадали, що 14 березня на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська група осіб на чолі з народним депутатом Володимиром Парасюком напала на правоохоронців, унаслідок чого постраждали сім співробітників поліції, отримавши травми різного ступеня тяжкості.

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