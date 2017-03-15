Обстріли з боку бойовиків не дозволяють здійснити розведення сил і засобів у Станиці Луганській

Систематичні обстріли з боку бойовиків не дають можливості здійснити розведення сил і засобів у Станиці Луганській (Луганська обл.), повідомляє прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер за підсумками засідання ТКГ у Мінську.

"На Донбасі тривають обстріли, порушення режиму тиші з боку ОРДЛО мають систематичний характер. Україна готова до розведення сил і засобів у Станиці Луганській, яке може відбудуться лише після семи днів тиші на цій ділянці, як це і передбачено рамковим рішенням тристоронньої контактної групи. Останній обстріл тут був 13 березня 2017 року, таким чином дії ОРЛО наразі не дозволяють здійснити розведення в цій точці", - написала Д.Оліфер на своїй сторінці у Facebook у середу.