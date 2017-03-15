Події

17:23 15.03.2017

Київ наполягає на скасуванні визнання РФ документів ОРДЛО та "конфіскації" підприємств бойовиками

Українська сторона в тристоронній контактній групі в Мінську висунула вимогу скасувати указ президента Російської Федерації про визнання паспортів, виданих владою окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), а також заявила про неприпустимість захоплення українських підприємств на непідконтрольній Києву території Донбасу, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"Україна чітко зафіксувала: указ президента РФ про визнання на території Росії документів, виданих нелегітимною владою ОРДЛО; рейдерське захоплення державної та приватної власності на непідконтрольній Україні частини Донбасу та квазіуказ "ДНР" про псевдокордон однозначно читаються світовою спільнотою та Україною як порушення Мінських домовленостей і ведуть до їх зриву", - написала Д.Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу за результатами засідання ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі, що відбулося в Мінську.

"Ми вимагаємо відповіді щодо скасування рішень із цих питань, оскільки такі методи з боку РФ і ОРДЛО ведуть до блокування процесу консультацій у рамках Мінського процесу", - написала вона і зазначила, що це питання Україна поставила і на рівні робочих підгруп, і у рамках тристоронньої контактної групи.

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