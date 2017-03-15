Росія в Мінську порушує політичне питання до вирішення питань із безпеки

Російська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську ставить вирішення політичних питань перед вирішенням питань з безпеки, зазначає прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"На жаль, російська сторона ставить вирішення політичних питань перед вирішенням блоку питань із безпеки - повне і стале припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь з території України", - написала Д.Оліфер на своїй сторінці у Facebook у середу за підсумками засідання ТКГ.