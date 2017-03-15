У рамках кримінального провадження щодо інциденту зі стрільбою народного депутата України Сергія Пашинського тривають слідчі дії, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"У справі Пашинського: тривають слідчі дії, зокрема експерименти, відновлення подій на місці. Вони відбуваються по черзі з усіма трьома активними учасниками подій, у присутності понятих", - сказав генпрокурор журналістам у середу в парламенті.

При цьому Ю.Луценко додав, що після завершення слідчих дій можна говорити про той чи той подальший хід слідства.

Як повідомлялося, на дорозі в одному із сіл Васильківського району Київської області увечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між С.Пашинським та місцевим жителем, унаслідок якого парламентар дістав удару пляшкою по голові, а чоловік, який напав на нього, - кулю в ногу.

3 січня в прокуратурі Київської області повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом інциденту за статтею Кримінального кодексу про хуліганство.

10 січня С.Пашинський повідомив, що у вівторок йде на допит в прокуратуру у рамках розслідування інциденту з його участю. "31 грудня 2016 року за фактом інциденту між 38-річним чоловіком і народним депутатом України поліцією Київщини зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України", - повідомилося 3 січня на офіційному сайті Генпрокуратури за матеріалами прес-служби прокуратури Київської області.

При цьому прокурор Київської області Дмитро Чібісов зазначив, що підозру про скоєння злочину в інциденті наразі нікому з фігурантів не оголошено. За його словами, всі учасники події на цьому етапі свідчать як свідки.

Печерський райсуд Києва 1 лютого констатував, що В.Хімікус має статус потерпілого у справі.