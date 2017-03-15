Бойовики з опівночі здійснили 46 обстрілів по українських позиціях у зоні АТО

Незаконні збройні формування від початку доби 46 разів порушували режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України і від початку доби здійснили 46 обстрілів сил АТО", - йдеться у зведенні прес-центру на сторінці у Facebook у середу ввечері.

На донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів і стрілецької зброї опинилися захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського. Крім того, по Авдіївці бив танк і вели вогонь снайпери. Опорні пункти в районі Пісків обстрілювали з БМП, а біля Кам'янки, Троїцького і шахти Бутовка - з мінометів калібру 120 мм.

На маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано в Широкиному та Водяному - ворог використовував кулемети, БМП і зенітні установки. По позиціях у районі Гнутового зафіксовано вогонь зі СПГ, поблизу Новогригорівки - з БМП, біля Мар’їнки - з великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку в районі Новозванівки велися обстріли з гранатометів різних систем.