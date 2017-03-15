Штаб блокади повідомляє про відновлення редуту неподалік Костянтинівки

Штаб блокади торгівлі з окупованими територіями повідомляє про відновлення укріплення (редуту) неподалік Костянтинівки (Донецька область), учасники блокади мають намір контролювати виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо припинення переміщення вантажів на окуповану територію Донбасу.

"Штаб блокади повідомляє про відновлення роботи редуту "16 добровольчого батальйону" на трасі Ясинувата-Костянтинівка. Редут контролюватиме виконання рішення РНБО про повну блокаду", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Штабу блокади" в соцмережі Facebook у середу.

Зазначено, що редут розташований на тій самій ділянці, де і попередній, але на кілька кілометрів ближче до Костянтинівки.

Як повідомлялося, 13 березня народний депутат України Ігор Луценко (фракція "Батьківщина") повідомив, що 16-й редут Штабу блокади торгівлі на залізничній станції Кривий Торець (Донецька обл.) розгромлений, а близько 30 осіб затримано.

Пізніше того самого дня в штабі Антитерористичного центру (АТЦ) повідомили, що працівники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю у рамках контрдиверсійних заходів у населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО).

Станом на ранок 14 березня всіх затриманих відпустили.

У середу, 15 березня, РНБО прийняла рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень із непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей, проте воно не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.