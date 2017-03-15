Події

18:50 15.03.2017

Штаб блокади повідомляє про відновлення редуту неподалік Костянтинівки

Штаб блокади торгівлі з окупованими територіями повідомляє про відновлення укріплення (редуту) неподалік Костянтинівки (Донецька область), учасники блокади мають намір контролювати виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо припинення переміщення вантажів на окуповану територію Донбасу.

"Штаб блокади повідомляє про відновлення роботи редуту "16 добровольчого батальйону" на трасі Ясинувата-Костянтинівка. Редут контролюватиме виконання рішення РНБО про повну блокаду", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Штабу блокади" в соцмережі Facebook у середу.

Зазначено, що редут розташований на тій самій ділянці, де і попередній, але на кілька кілометрів ближче до Костянтинівки.

Як повідомлялося, 13 березня народний депутат України Ігор Луценко (фракція "Батьківщина") повідомив, що 16-й редут Штабу блокади торгівлі на залізничній станції Кривий Торець (Донецька обл.) розгромлений, а близько 30 осіб затримано.

Пізніше того самого дня в штабі Антитерористичного центру (АТЦ) повідомили, що працівники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю у рамках контрдиверсійних заходів у населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО).

Станом на ранок 14 березня всіх затриманих відпустили.

У середу, 15 березня, РНБО прийняла рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень із непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей, проте воно не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики з опівночі здійснили 46 обстрілів по українських позиціях у зоні АТО

Українські "дочки" держбанків РФ мають 36 млрд грн зобов'язань перед фіз- та юрособами України за 150 млрд грн кредитного портфеля - НБУ

НБУ пропонує РНБО заборонити "дочкам" держбанків РФ здійснення будь-яких фіноперацій на користь материнських банків

Генпрокурор допускає оголошення про підозру депутатові Парасюку

У Мінську обговорювалося питання відновлення транзиту через лінію зіткнення на Донбасі

ОСТАННЄ

Сбербанк працює у звичайному режимі, по підтримку не звертався - заступник глави НБУ

У справі Пашинського тривають слідчі дії

Росія в Мінську порушує політичне питання до вирішення питань із безпеки

Робота щодо звільнення заручників триває з великими складнощами

Київ наполягає на скасуванні визнання РФ документів ОРДЛО та "конфіскації" підприємств бойовиками

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog804.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА