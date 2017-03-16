Порошенко: Блокада знищила Україну на Донбасі, ми вимушені були діяти рішуче

Президент України Петро Порошенко вважає, що блокада активістами неконтрольованих Києвом територій Донбасу є дуже небезпечною стратегією дій, яка знищила Україну на Донбасі.

"Це знищило Україну на Донбасі, це дуже небезпечна стратегія і небезпечні дії. Ми вимушені були діяти рішуче та ефективно", - сказав президент в інтерв'ю українським телеканалам у середу ввечері.

Він висловив упевненість, що сценарій блокади писався не в Україні, оскільки він спрямований на внутрішню дестабілізацію країни.

"Це (блокада - ІФ) дало можливість скористатися цим абсолютно безвідповідальним політикам, щоб досягти двох цілей. Перше - виправдати рішення РФ для того, щоб визнати паспорти так званих ЛНР/ДНР, реєстраційні документи, автомобільні номери та інше... І друге - націоналізація, конфіскація, або звичною мовою – захоплення українських підприємств, передача їх олігархам російським або тим, хто втік з України, як Курченко, і сьогодні незаконно стали власниками цих об'єктів", - сказав президент.

За його словами, результатом блокади стало те, що деякі підприємства замість українського бюджету почали сплачувати гроші до "бюджетів" самопроголошених республік.