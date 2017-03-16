Порошенко проти дострокових виборів до ВР, чергові мають відбутися в 2019 році

Президент України Петро Порошенко заявив, що чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися в 2019 році.

"Парламент має провести свої чергові парламентські вибори в 2019 році", - сказав президент в інтерв'ю українським телеканалам в середу ввечері.

За його словами, Україна має використати час без виборів на впровадження необхідних реформ у країні.

"Оскільки відповідно до Конституції рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно президент України, я хочу заспокоїти цих опозиціонерів і зазначити, що ніяких дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації, я їм не подарую", - наголосив глава держави.