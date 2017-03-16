Порошенко доручив Мінфіну прорахувати і представити на Кабміні збитки від блокади Донбасу

Президент Петро Порошенко доручив міністрові фінансів Олександру Данилюку прорахувати і представити на Кабінеті Міністрів збитки від блокади Донбасу.

"Сьогодні (15 березня - ІФ) було доручено міністрові фінансів О.Данилюку підготувати розрахунки для уряду. І уряд має зараз, порахувавши, мінімізувавши втрати, але поінформувати суспільство про ціну, яку Україна заплатить за ці безвідповідальні рішення (торгова блокада Донбасу активістами - ІФ)", - сказав він в інтерв'ю українським телеканалам у середу.

П.Порошенко зазначив, що за негативні наслідки блокади заплатять не лише ватажки "ДНР"/"ЛНР", а й політичні сили, що взяли на себе відповідальність за блокаду: "Батьківщина" та "Самопоміч".