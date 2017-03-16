Бойовики за добу 91 раз обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики здійснили 91 обстріл позицій Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок чого поранень дістало четверо українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У районі проведення АТО ситуація залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ. Російсько-терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях українських захисників", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку бойовики вели обстріли Авдіївки з усіх видів озброєння, зокрема важких мінометів і танків, шахти Бутовка, Кам’янки і Троїцького - з мінометів калібру 120 мм, Луганського і Зайцевого - з гранатометів, озброєння БМП і мінометів, Майорська - з мінометів калібру 82 мм, Пісків - з озброєння БМП, околиць Новгородського та Опитного - з гранатометів і стрілецької зброї.

"А близько 23:00 ворог з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли у напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі і не розташоване на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали околиці Павлополя з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм, позиції ЗСУ поблизу Широкиного та Водяного - з озброєння БМП, зенітних установок і кулеметів, Гнутового і Тарамчука - з кулеметів і СПГ, поблизу Новогригорівки - з озброєння БМП, Мар’їнку - з великокаліберних кулеметів, а Красногорівку - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Новоолександрівку і Кримське з гранатометів і мінометів калібру 82 мм і 120 мм, Оріхове - з мінометів калібру 82 мм, Лобачеве - з гранатометів, околиці Валуйського - зі стрілецької зброї.

"Близько опівночі артилерією 122 мм ворог намагався влучити по позиціях у районі Новоолександрівки та Новозванівки", - уточнюють у повідомленні.