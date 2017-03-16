В Авдіївці внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок, електрики немає

У м. Авдіївці Донецької області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок, постраждалих немає, централізоване електропостачання в місті відсутнє, повідомив заступник голови Національної поліції України, начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка. Бойовики "ДНР" обстріляли вкотре місто. Потрапляння в житловий будинок на вул. Чернишевського, 72. На щастя, постраждалих немає. Місто без електрики. Ремонтні роботи заплановано на ранок", - написав В.Аброськін на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Як повідомлялося, 14 березня, внаслідок бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, через що було припинено електропостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.