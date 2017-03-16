Події

09:57 16.03.2017

Київ закликав Раду Європи та ОБСЄ спільно протидіяти порушенням прав людини в Криму та на Донбасі

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ та Раду Європи докласти спільних зусиль для припинення серйозних порушень прав людини, які здійснює Росія в незаконно окупованому Криму та на Донбасі.

Як повідомляє Постійне представництво України при Раді Європи, виступаючи в середу на засіданні комітету міністрів Ради Європи у відповідь на презентацію голови робочої групи МЗС Австрії Флоріана Рауніга щодо пріоритетів головування в ОБСЄ, Д.Кулеба запропонував Раді Європи та ОБСЄ спільно вивчити можливості їх участі в імплементації резолюції Генеральної асамблеї ООН 71/205 щодо ситуації у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна).

"Українська делегація також наголосила, що одним із завдань спільних зусиль РЄ та ОБСЄ має стати гарантування безпечного і безперешкодного доступу до Криму для інституційних регіональних та міжнародних механізмів моніторингу дотримання прав людини. Наразі Росія блокує такий доступ", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи засідання комітету міністрів, Д.Кулеба зазначив: "Припинити порушення прав людини на окупованих Росією територіях - це найкраще, що міжнародні організації можуть зробити на цьому етапі для жителів цих територій. ОБСЄ і Рада Європи мають найбільш пристосовані для цього мандати й обидві організації мають тісно взаємодіяти".

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