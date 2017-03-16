Події

10:01 16.03.2017

Порошенко розраховує на отримання Україною транша в $1 млрд після рішення МВФ ще в березні

Президент України Петро Порошенко розраховує, що Україна отримає транш кредиту від Міжнародного валютного фонду у розмірі $1 млрд після рішення Ради директорів МВФ ще в березні.

"Як мені й обіцяла Крістін Лагард, директор-розпорядник МВФ, ми отримаємо $1 млрд, і це відбудеться, я сподіваюся, ще в березні", - сказав він в інтерв'ю українським телеканалам у середу.

За словами президента, він пишається, що нинішня влада зуміла забезпечити отримання вже четвертого транша кредиту від МВФ.

П.Порошенко зазначив, що всі отримані від МВФ кошти зберігаються в золотовалютних резервах країни, які на сьогодні становлять майже $16 млрд.

"Ми виконали всі домовленості щодо реформування економіки, суспільної сфери, енергетики, і тому - транш МВФ, а це потужний сигнал для інвесторів, потужний сигнал для України і схвалення реформ", - додав президент.

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