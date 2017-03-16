Гройсман має намір провести 17 березня зустріч із силовими структурами з питання їх взаємодії з бізнесом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір провести зустріч із силовими структурами з питання їх взаємодії з бізнесом у п'ятницю, 17 березня.

"Завтра відбудеться зустріч за участю омбудсмена (бізнес-омбудсмена - ІФ), за участю керівника Офісу супроводження інвестицій з усіма силовими структурами, де я абсолютно конкретно поставлю питання щодо роботи цих структур стосовно реального сектора, стосовно бізнесу", - сказав він під час виступу на 13-й Dragon Capital Ukraine Investor Conference у Києві в четвер.

Прем'єр зазначив, що Кабінет Міністрів має намір захищати реальний сектор економіки і бізнес у країні.

"Ми розуміємо, що відбувається з інспекціями сьогодні, ми розуміємо, що відбувається з різними плановими контролюючими структурами, зокрема, йдеться про СБУ та її економічний департамент, йдеться про економічний підрозділ МВС, йдеться про вже ліквідовану податкову міліцію", - сказав В.Гройсман.

Він додав, що замість вищезазначених органів планується створити Службу фінансових розслідувань, і підготовка відповідних законопроектів перебуває на фінальному етапі.