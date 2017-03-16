Гройсман доручив здійснити перевірку діяльності Держпродспоживслужби і результати направити до НАБУ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що минулого тижня доручив здійснити перевірку діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) і результати направити до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Я минулого тижня дав доручення розпочати, я думаю, це буде цікаво зернотрейдерам, розпочати серйозну перевірку Держпродспоживслужби. Ми отримуємо сигнали, що ця служба, особливо в одеських портах, працює абсолютно неефективно", - сказав він під час виступу на 13-й Dragon Capital Ukraine Investor Conference у Києві в четвер.

Прем'єр закликав бізнес надати інформацію про можливі зловживання цього відомства.

"Ми здійснюємо службову перевірку, матеріали направимо до НАБУ", - сказав В.Гройсман.

Він додав, що якщо порушення підтвердяться, то винні повинні будуть понести відповідальність.