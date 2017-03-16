Події

10:19 16.03.2017

Дуда підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України

Президент Польщі Аджей Дуда під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у середу, 15 березня, підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Зустріч П.Клімкіна та А.Дуди відбулася в рамках робочого візиту глави МЗС України до Варшави.

"Президент Польщі підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Під час зустрічі П.Клімкін та А.Дуда обговорили "актуальні питання двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного".

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