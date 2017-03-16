Глава МЗС України обговорив із маршалком сенату Польщі діалог між парламентами двох країн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Варшаві обговорив із маршалком сенату Польщі Станіславом Карчевським міжпарламентську співпрацю двох країн.

Як повідомляє в середу прес-служба МЗС України, П.Клімкін подякував голові сенату Польщі за послідовну підтримку України. Сторони позитивно відзначили дружній і добросусідський характер діалогу між парламентами двох країн.

"Найближчою важливою подією в міжпарламентській співпраці стане візит до Варшави голови Верховної Ради України Андрія Парубія для участі в засіданні тристоронньої міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва 27-28 березня", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обмінялися думками щодо нових ідей та ініціатив на парламентському рівні, які сприятимуть подальшому зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Польщею.