Події

10:19 16.03.2017

Глава МЗС України обговорив із маршалком сенату Польщі діалог між парламентами двох країн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Варшаві обговорив із маршалком сенату Польщі Станіславом Карчевським міжпарламентську співпрацю двох країн.

Як повідомляє в середу прес-служба МЗС України, П.Клімкін подякував голові сенату Польщі за послідовну підтримку України. Сторони позитивно відзначили дружній і добросусідський характер діалогу між парламентами двох країн.

"Найближчою важливою подією в міжпарламентській співпраці стане візит до Варшави голови Верховної Ради України Андрія Парубія для участі в засіданні тристоронньої міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва 27-28 березня", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обмінялися думками щодо нових ідей та ініціатив на парламентському рівні, які сприятимуть подальшому зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Польщею.

ВАЖЛИВЕ

Представництво ЄС очікує від Києва 16 березня детальної інформації про рішення РНБО

В Авдіївці внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок, електрики немає

Бойовики за добу 91 раз обстріляли позиції сил АТО

Порошенко: Ми готові зняти заборону на переміщення вантажів, якщо підприємства в ОРДЛО буде повернено українським власникам і настане перемир'я

Порошенко: Блокада знищила Україну на Донбасі, ми вимушені були діяти рішуче

ОСТАННЄ

Дуда підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України

Гройсман доручив здійснити перевірку діяльності Держпродспоживслужби і результати направити до НАБУ

Гройсман має намір провести 17 березня зустріч із силовими структурами з питання їх взаємодії з бізнесом

Порошенко розраховує на отримання Україною транша в $1 млрд після рішення МВФ ще в березні

Київ закликав Раду Європи та ОБСЄ спільно протидіяти порушенням прав людини в Криму та на Донбасі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Креатин, смеси с креатином на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА