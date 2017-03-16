Представництво ЄС очікує від Києва 16 березня детальної інформації про рішення РНБО

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що представництво очікує отримати від української влади детальну інформацію про рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 березня припинити перевезення вантажів через лінію розмежування на Донбасі та про його імплементацію 16 березня.

"Найближчими годинами, я думаю, ми отримаємо інформацію від української влади, і це дасть змогу нашому політичному керівництву в Брюсселі сформувати позицію щодо цього рішення", - сказав він журналістам перед початком 13-ї Dragon Capital Ukraine Investor Conference у Києві в четвер.

Х.Мінгареллі зазначив, що представництво ЄС попросило українську владу надати додаткову інформацію стосовно цього рішення РНБО, і цю інформацію має бути надано в четвер, 16 березня.

За його словами, раніше ЄС засуджував блокаду активістами перевезення товарів на непідконтрольну територію Донбасу.

Виступаючи на конференції, Х.Мінгареллі сказав, що в представництві ЄС були здивовані вчорашнім рішенням РНБО, оскільки раніше неодноразово наполягали на впровадженні інклюзивного підходу, який зменшив би страждання населення на неконтрольованих територіях і сформував умови для примирення у разі політичної домовленості.

"Учорашнє рішення в цьому напрямі не йде", - констатував голова представництва ЄС.

Водночас він зазначив, що українська влада вимушена реагувати на нові умови у вигляді захоплення сепаратистами активів на неконтрольованій території, і ще раз уточнив, що свою позицію ЄС оприлюднить після отримання всієї інформації.

Х.Мінгареллі наголосив, що альтернативи Мінським домовленостям ЄС не бачить, хоча й розчарований виконанням цього процесу, що зупинився в останні кілька місяців.

За його словами, за відсутності альтернативи Мінським домовленостям ЄС продовжує наполягати на виконанні всіма сторонами узятих зобов'язань.

Голова представництва також висловив сподівання, що умови для проведення місцевих виборів і реалізації політичних домовленостей буде створено найближчим часом разом із виконанням умов щодо відведення озброєнь.