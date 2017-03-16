Агресія РФ проти України збільшила ризики, пов'язані з торгівлею людьми і рабством

Російська агресія проти України призвела до зростання ризиків, пов'язаних із торгівлею людьми, заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Три роки російської агресії проти України призвели до збільшення ризиків, пов'язаних із торгівлею людьми в Україні. Ми також бачимо численні випадки торгівлі людьми та примусової праці - і навіть рабства - в окремих районах Донецької і Луганської областей, які перебувають поза контролем українського уряду", - заявив заступник міністра в Нью-Йорку в середу на відкритих дебатах Ради безпеки ООН на тему "Торгівля людьми в умовах конфліктів: примусова праця, рабство та інші аналогічні практики".

С.Кислиця наголосив, що Україна рішуче підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на протидію та запобігання повному спектру порушень прав людини і зловживань в умовах збройних конфліктів і в постконфліктних ситуаціях. За його словами, Україна рішуче виступає за викорінення торгівлі людьми, і боротьба проти цього явища - серед пріоритетів діяльності українського уряду у сфері прав людини.

Представник України звернув увагу на те, що 400 км державного кордону з Російською Федерацією перебувають поза контролем України і широко використовуються для постачання зброї, боєприпасів і бойовиків у зону конфлікту, причому жертви і злочинці торгівлі людьми також переміщаються через цю ділянку.

"Крім того, Росія є єдиною державою-членом Ради Європи, яка не ратифікувала Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми", - додав С.Кислиця.

У дебатах взяли участь понад 70 делегацій.