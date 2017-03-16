Сбербанк запровадив нові ліміти на операції

Сбербанк (Київ) із 16 березня встановив нові тимчасові добові ліміти за операціями, зокрема, запровадив їх на безготівкові операції, пояснюючи такі обмеження необхідністю забезпечити стабільність в обслуговуванні клієнтів в умовах протизаконних дій щодо банку.

Як зазначено в повідомленні фінустанови, зокрема, добовий ліміт на операції зі зняття готівки з карткових рахунків із 16 березня становить 20 тис. грн / $750 / EUR700 за одним картковим рахунком клієнта.

Будь-які безготівкові операції з карткових рахунків обмежені сумами 30 тис. грн / $1100 / EUR1000 на добу.

Сбербанк також нагадує, що з 15 березня за поточними рахунками введено обмеження на видачу готівки за грошовим чеком або на міжбанківські безготівкові перерахування з поточних рахунків на одного клієнта в розмірі: для юросіб - 3 млн грн (або еквівалент в іншій іноземній валюті), для осіб-підприємців, зокрема нотаріусів, адвокатів та самозайнятих осіб, - 300 тис. грн.

Зазначені обмеження не поширюються на операції з виплати заробітної плати, а також на бюджетні платежі і на валюту, куплену на міжбанківському ринку 15 березня.

Окрім того, на додаток до введеного напередодні ліміту в 30 тис. грн на видачу готівки з поточних рахунків фізичних осіб Сбербанк із 16 березня встановив такий самий ліміт на здійснення будь-яких безготівкових операцій (перерахувань коштів) із поточних рахунків (або еквівалент в іншій іноземній валюті) на добу на одного клієнта.

Банк також встановив із 16 березня єдині ліміти на проведення будь-яких безготівкових операцій з карткових рахунків (зокрема, переказів із карт банку, розрахунків ними в торгово-сервісних мережах і в мережі Інтернет) у розмірі 30 тис. грн / $1100 / EUR1000 на добу за одним картковим рахунком клієнта. Добове обмеження за операціями зняття готівки з карткових рахунків із 16 березня для всіх клієнтів посилено до рівня 20 тис. грн / $750 / EUR700, тоді як із 15 березня за окремими пакетами можна було знімати на добу 50 тис. грн / $2 тис. / EUR2 тис.

"Звертаємо вашу увагу, що нині банк працює в штатному режимі і виконує всі свої зобов'язання перед клієнтами", - знову, як і напередодні, заявляє Сбербанк.

Як повідомлялося, фінустанова з 15 березня також встановила 5% комісію (але не менше ніж $50/EUR50/RUR3000) тарифікації з переказів у доларах, євро, російських рублях та/або інших іноземних валютах із відкритих у банку поточних рахунків клієнтів-фізичних осіб на рахунки в інших українських банках.

Раніше, 13 березня, представники націоналістичних організацій в центрі Києва символічно замурували вхід до центрального відділення ПАТ "Сбербанк" на вул. Володимирській, 46. Мітингувальники закликали українську владу позбавити ліцензії російські банки в Україні. З метою безпеки роботу відділення банку було призупинено.

Окрім того, цими днями в кількох областях України невідомі заблокували роботу десятків банкоматів банків із російським капіталом, що діють на території країни. Як повідомляє Цивільний корпус "Азов", активісти закрили вітражі та двері банків наклейками, а банкомати залили монтажною піною.

Українські банки з російським капіталом, особливо підконтрольні державі, після анексії Росією Криму та військових дій на Донбасі неодноразово зазнавали нападів. Ситуація загострилася після того, як 7 березня 2017 року Сбербанк Росії повідомив про готовність обслуговувати осіб-власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР" згідно з указом президента Росії Володимира Путіна.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу ж виступив за закриття українського Сбербанку і зажадав невідкладних санкцій до нього з боку Нацбанку України. НБУ 7 березня заявив, що ініціюватиме застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку в Україні, якщо підтвердиться інформація про готовність материнського банку здійснювати Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

"Застосування таких санкцій означає заборону здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків: це - надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, купівля цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках та інші подібні операції", - пояснив перший заступник глави НБУ Яків Смолій. Він зазначив, що йдеться про п'ять банків - Промінвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк, Сбербанк, ВіЕс Банк.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.

Востаннє український Сбербанк, згідно з даними НБУ, отримував прибуток у 2014 році, який становив 0,11 млрд грн. Наступний 2015 рік фінустанова завершила з чистим збитком 6,23 млрд грн, а її чистий збиток за 2016 рік становив 2,82 млрд грн.