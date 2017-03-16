Події

11:18 16.03.2017

Сбербанк запровадив нові ліміти на операції

Сбербанк (Київ) із 16 березня встановив нові тимчасові добові ліміти за операціями, зокрема, запровадив їх на безготівкові операції, пояснюючи такі обмеження необхідністю забезпечити стабільність в обслуговуванні клієнтів в умовах протизаконних дій щодо банку.

Як зазначено в повідомленні фінустанови, зокрема, добовий ліміт на операції зі зняття готівки з карткових рахунків із 16 березня становить 20 тис. грн / $750 / EUR700 за одним картковим рахунком клієнта.

Будь-які безготівкові операції з карткових рахунків обмежені сумами 30 тис. грн / $1100 / EUR1000 на добу.

Сбербанк також нагадує, що з 15 березня за поточними рахунками введено обмеження на видачу готівки за грошовим чеком або на міжбанківські безготівкові перерахування з поточних рахунків на одного клієнта в розмірі: для юросіб - 3 млн грн (або еквівалент в іншій іноземній валюті), для осіб-підприємців, зокрема нотаріусів, адвокатів та самозайнятих осіб, - 300 тис. грн.

Зазначені обмеження не поширюються на операції з виплати заробітної плати, а також на бюджетні платежі і на валюту, куплену на міжбанківському ринку 15 березня.

Окрім того, на додаток до введеного напередодні ліміту в 30 тис. грн на видачу готівки з поточних рахунків фізичних осіб Сбербанк із 16 березня встановив такий самий ліміт на здійснення будь-яких безготівкових операцій (перерахувань коштів) із поточних рахунків (або еквівалент в іншій іноземній валюті) на добу на одного клієнта.

Банк також встановив із 16 березня єдині ліміти на проведення будь-яких безготівкових операцій з карткових рахунків (зокрема, переказів із карт банку, розрахунків ними в торгово-сервісних мережах і в мережі Інтернет) у розмірі 30 тис. грн / $1100 / EUR1000 на добу за одним картковим рахунком клієнта. Добове обмеження за операціями зняття готівки з карткових рахунків із 16 березня для всіх клієнтів посилено до рівня 20 тис. грн / $750 / EUR700, тоді як із 15 березня за окремими пакетами можна було знімати на добу 50 тис. грн / $2 тис. / EUR2 тис.

"Звертаємо вашу увагу, що нині банк працює в штатному режимі і виконує всі свої зобов'язання перед клієнтами", - знову, як і напередодні, заявляє Сбербанк.

Як повідомлялося, фінустанова з 15 березня також встановила 5% комісію (але не менше ніж $50/EUR50/RUR3000) тарифікації з переказів у доларах, євро, російських рублях та/або інших іноземних валютах із відкритих у банку поточних рахунків клієнтів-фізичних осіб на рахунки в інших українських банках.

Раніше, 13 березня, представники націоналістичних організацій в центрі Києва символічно замурували вхід до центрального відділення ПАТ "Сбербанк" на вул. Володимирській, 46. Мітингувальники закликали українську владу позбавити ліцензії російські банки в Україні. З метою безпеки роботу відділення банку було призупинено.

Окрім того, цими днями в кількох областях України невідомі заблокували роботу десятків банкоматів банків із російським капіталом, що діють на території країни. Як повідомляє Цивільний корпус "Азов", активісти закрили вітражі та двері банків наклейками, а банкомати залили монтажною піною.

Українські банки з російським капіталом, особливо підконтрольні державі, після анексії Росією Криму та військових дій на Донбасі неодноразово зазнавали нападів. Ситуація загострилася після того, як 7 березня 2017 року Сбербанк Росії повідомив про готовність обслуговувати осіб-власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР" згідно з указом президента Росії Володимира Путіна.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу ж виступив за закриття українського Сбербанку і зажадав невідкладних санкцій до нього з боку Нацбанку України. НБУ 7 березня заявив, що ініціюватиме застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку в Україні, якщо підтвердиться інформація про готовність материнського банку здійснювати Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

"Застосування таких санкцій означає заборону здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків: це - надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, купівля цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках та інші подібні операції", - пояснив перший заступник глави НБУ Яків Смолій. Він зазначив, що йдеться про п'ять банків - Промінвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк, Сбербанк, ВіЕс Банк.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.

Востаннє український Сбербанк, згідно з даними НБУ, отримував прибуток у 2014 році, який становив 0,11 млрд грн. Наступний 2015 рік фінустанова завершила з чистим збитком 6,23 млрд грн, а її чистий збиток за 2016 рік становив 2,82 млрд грн.

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк повідомив НБУ про необхідність докапіталізації - Гонтарева

Представництво ЄС очікує від Києва 16 березня детальної інформації про рішення РНБО

В Авдіївці внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок, електрики немає

Бойовики за добу 91 раз обстріляли позиції сил АТО

Порошенко: Ми готові зняти заборону на переміщення вантажів, якщо підприємства в ОРДЛО буде повернено українським власникам і настане перемир'я

ОСТАННЄ

Засідання енергоштабу відбуваються регулярно, чергове буде сьогодні після обіду

Кордон України незаконно перетнув 62-й "гумконвой" РФ у складі 40 вантажівок - Держприкордонслужба

Первый монобрендовый магазин Хіаоmi открылся в Киеве

Гонтарева очікує приходу технократа на посаду глави НБУ, про свій відхід попередить щонайменше за місяць

Агресія РФ проти України збільшила ризики, пов'язані з торгівлею людьми і рабством

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Аэрогрили, грили, барбекю на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА