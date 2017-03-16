ПриватБанк повідомив НБУ про необхідність докапіталізації - Гонтарева

Державний ПриватБанк (Дніпро) надіслав листа Національному банку України (НБУ), в якому повідомив про необхідність докапіталізації.

Про це глава НБУ Валерія Гонтарева заявила на щорічній конференції інвесткомпанії "Драгон Капітал" у Києві в четвер.

Вона не уточнила заявленої банком суми необхідного капіталу, лише зазначила, що раніше оцінювана Нацбанком частка кредитів пов'язаним особам на рівні 97% насправді виявилася 100%.

"Усі 100% були операції з пов'язаними особами, навіть 3% не знайшли", - уточнила В.Гонтарева.

За даними джерел на ринку, порядок виявленої недостачі після зміни акціонерів у ПриватБанку становить понад 10 млрд грн.