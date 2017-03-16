Кордон України незаконно перетнув 62-й "гумконвой" РФ у складі 40 вантажівок - Держприкордонслужба

Через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну незаконно проїхали дві колони так званого 62-го гуманітарного конвою у складі 40 автомобілів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби, у четвер з 5:45 до 6:45 російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення 62-го "гумконвою".

"Оскільки переміщення "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного і вітчизняного законодавства та погоджених із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба зазначає, що вантажівки перевозили переважно начебто дитяче харчування.