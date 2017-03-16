Події

11:55 16.03.2017

Засідання енергоштабу відбуваються регулярно, чергове буде сьогодні після обіду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що засідання Антикризового енергетичного штабу відбуваються регулярно, чергове засідання відбудеться в четвер після обіду.

"Постійно засідає відповідний енергетичний штаб, і сьогодні після обіду відбудеться засідання, яке проводить (віце-прем'єр-міністр - ІФ) Володимир Кістіон", - сказав він на засіданні Кабінету Міністрів України в четвер.

Прем'єр зазначив, що уряд має намір знаходити необхідні рішення для утримання ситуації в енергетиці та мінімізації негативних наслідків блокади перевезень вугілля з непідконтрольних територій Донбасу.

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