Засідання енергоштабу відбуваються регулярно, чергове буде сьогодні після обіду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що засідання Антикризового енергетичного штабу відбуваються регулярно, чергове засідання відбудеться в четвер після обіду.

"Постійно засідає відповідний енергетичний штаб, і сьогодні після обіду відбудеться засідання, яке проводить (віце-прем'єр-міністр - ІФ) Володимир Кістіон", - сказав він на засіданні Кабінету Міністрів України в четвер.

Прем'єр зазначив, що уряд має намір знаходити необхідні рішення для утримання ситуації в енергетиці та мінімізації негативних наслідків блокади перевезень вугілля з непідконтрольних територій Донбасу.