Сбербанк встановив тимчасові ліміти за кредитними картками фізичних осіб

Депутаты Киевского городского не поддержали инициативу фракции "Самопомич" по обращению к Верховной Раде, Кабинету министров и президенту Украины о признании России агрессором и запрете торговли с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение на пленарном заседании в четверг поддержали только 50 депутатов Киевсовета (согласно регламенту горсовета, решение принимается не менее чем 61 голосом).

Кроме того, депутаты рассматривали вопрос о создании центра поддержки ветеранов АТО в городе Киеве. Такое решение поддержали 93 депутата.

Ранее в четверг, 16 марта, "Объединения "Самопомич" перед заседанием Киевсовета распространило обращение, в котором партия требует от Верховной Рады признать Российскую Федерацию оккупантом и запретить торговлю с временно оккупированными территориями на уровне закона Украины; от Кабинета министров Украины – отменить распоряжение от 11.01.2017 № 8-р "Об утверждении плана мер, направленных на реализацию некоторых положений государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия"; от президента Украины – поддержать признание российской оккупации и запрет торговли с оккупантом.