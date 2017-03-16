Події

13:24 16.03.2017

Кабмін продовжив надзвичайні заходи на електроенергетичному ринку ще на місяць

Уряд України продовжив термін дії тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку ще на місяць.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні в четвер.

Як повідомлялося, надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені урядовим розпорядженням №103-р від 15 лютого, набули чинності 17 лютого через блокаду активістами за підтримки деяких народних депутатів постачання товарів із зони АТО, зокрема вугілля антрацитової групи, на якому працює половина ТЕС енергогенерувальних компаній країни.

За словами голови НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука, у рамках запровадження надзвичайних заходів спалювання електростанціями антрациту знижено вдвічі.

У період дії надзвичайних заходів НЕК "Укренерго" зобов'язана визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенерувальних потужностей; встановити вимоги щодо складу обладнання ТЕС у розрізі енергоблоків; у разі необхідності та за погодженням із Міненерговугілля - застосовувати графіки аварійних відключень.

У свою чергу ДП "Енергоринок" має розробити графіки навантаження енергосистеми з урахуванням вимог "Укренерго" щодо складу обладнання ТЕС; забезпечити нарахування платежів за електроенергію її виробникам (які працюють за ціновими заявками), для яких зафіксовано графіки та обсяги виробництва, за граничною ціною системи.

Крім того, НАЕК "Енергоатом" зобов'язана забезпечити часткове розвантаження окремих блоків АЕС у вихідні та святкові дні у разі потреби.

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