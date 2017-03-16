Події

13:26 16.03.2017

Дві мирні жительки постраждали внаслідок обстрілів за добу на Донеччині

У Донецькій області в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу, 15 березня, вогнепальні поранення отримали дві цивільні особи, повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

Як повідомила в четвер прес-служба Донецької адміністрації, за інформацією лікувально-профілактичних закладів, жителька с. Луганського дістала вогнепальне поранення і була госпіталізована до травматологічного відділення центральної районної лікарні м. Бахмута.

Крім того, жительку с. Благодатного, яка також дістала вогнепальне поранення, госпіталізували до реанімаційного відділення центральної районної лікарні Бахмута.

ВАЖЛИВЕ

Київрада рекомендує підприємствам припинити співпрацю з резидентами РФ, а меру - звернутися до РНБО щодо розширення санкцій

Кабмін продовжив надзвичайні заходи на електроенергетичному ринку ще на місяць

ПриватБанк повідомив НБУ про необхідність докапіталізації - Гонтарева

Представництво ЄС очікує від Києва 16 березня детальної інформації про рішення РНБО

В Авдіївці внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок, електрики немає

ОСТАННЄ

План пенсійної реформи в Україні буде представлено парламенту у квітні - Данилюк

Київрада не підтримала звернення до української влади про визнання РФ агресором та заборону торгівлі з ОРДЛО

Четверо українських військових поранені і травмовані в зоні АТО за минулу добу

Кабмін затвердив проект будівництва 4-го гідроагрегату Дністровської ГАЕС

Сбербанк встановив тимчасові ліміти за кредитними картками фізичних осіб

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
интернет магазины мужских джинсов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА