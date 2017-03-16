Дві мирні жительки постраждали внаслідок обстрілів за добу на Донеччині

У Донецькій області в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу, 15 березня, вогнепальні поранення отримали дві цивільні особи, повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

Як повідомила в четвер прес-служба Донецької адміністрації, за інформацією лікувально-профілактичних закладів, жителька с. Луганського дістала вогнепальне поранення і була госпіталізована до травматологічного відділення центральної районної лікарні м. Бахмута.

Крім того, жительку с. Благодатного, яка також дістала вогнепальне поранення, госпіталізували до реанімаційного відділення центральної районної лікарні Бахмута.