Події

13:38 16.03.2017

Кабмін затвердив проект будівництва 4-го гідроагрегату Дністровської ГАЕС

Кабінет Міністрів України затвердив проект будівництва другої черги Дністровської гідроакумулювальної станції (ГАЕС) у складі четвертого гідроагрегата.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Як повідомлялося, "Програма розвитку гідроенергетики до 2026 року", затверджена розпорядженням Кабміну №552-р від 13 липня 2016 року, передбачає початок будівництва четвертого гідроагрегату в 2017 році, завершення - в 2020-му.

За попередніми розрахунками, цей проект обійдеться в 2 млрд 795,788 млн грн. Потужність агрегату становитиме 324 МВт у генераторному та 421 МВт у насосному режимі (планується використати вже побудовані водосховища та споруди).

Дністровська ГАЕС, що має складатися з семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт (324х7) у генераторному режимі та 2947 МВт (421х7) у насосному, є одним із найбільш тривалих і масштабних будівництв сучасної України.

Реалізація першої черги будівництва Дністровської ГАЕС розпочалася в 1989 році, запуск першого агрегату відбувся в 2009 році, другого - в 2013 році, третього - в 2015 році.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт (фактична - 5036 МВт). 100% акцій компанії володіє держава в особі Міненерговугілля.

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