Київрада рекомендує підприємствам припинити співпрацю з резидентами РФ, а меру - звернутися до РНБО щодо розширення санкцій

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні в четвер ухвалили рішення "Про суб'єктів господарювання Російської Федерації та таких, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб РФ, що прямо чи опосередковано здійснюють господарську діяльність в місті Києві".

Як повідомляє прес-служба Київради, це рішення, підтримане 93 депутатами, рекомендує всім підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, що здійснюють господарську діяльність у Києві, припинити будь-яку господарську діяльність і взаємовідносини з юридичними особами, які перебувають під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб РФ.

Згідно з рішенням, департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (Київській міськдержадміністрації) має звернутися до Антимонопольного комітету України з проханням у тримісячний термін сформувати перелік підприємств осіб РФ. А столичні підприємства, установи та організації протягом місяця мають припинити всі відносини з компаніями, які прямо чи опосередковано пов'язані з підприємствами та особами РФ.

Крім того, це рішення передбачає рекомендувати київському міському голові звернутися до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) для застосування та/або розширення санкцій до підприємств і осіб РФ, відповідно до спеціального законодавства України про санкції.