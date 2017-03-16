Четверо українських військових поранені і травмовані в зоні АТО за минулу добу

Четверо українських військовослужбовців дістали поранення і травми в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу четверо українських військовослужбовців поранені і травмовані", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку противник здійснив 25 збройних провокацій, із них 15 - із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, в Троїцькому, Попасній і Кримському бойовики відкривали вогонь з мінометів, по позиціях українських військових було випущено 140 мінометних мін. Вісім мін НЗФ також випустили по позиціях сил АТО в районі Новозванівки.

На донецькому напрямку неспокійно було на всій лінії фронту, в районі Авдіївки бойовики вели вогонь із мінометів і танків із ранку і до 22:00. Околиці обстрілював снайпер. Крім того, противник обстріляв тилове село Кліщіївка з гармат 152-го калібру, випустивши 80 снарядів.

Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 34 обстріли, з них 16 - із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку п’ять провокацій мали місце в Мар’їнському районі, в Старогнатівці бойовики застосували БМП, тричі стріляли з мінометів у Водяному, один артобстріл мав місце в Павлополі. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 32 обстріли, чверть - із застосуванням важкого озброєння.