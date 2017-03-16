Київрада не підтримала звернення до української влади про визнання РФ агресором та заборону торгівлі з ОРДЛО

Депутати Київської міської ради не підтримали ініціативи фракції "Самопоміч" щодо звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та президента України про визнання Росії агресором та заборону торгівлі з окремими районами Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таке рішення на пленарному засіданні в четвер підтримали лише 50 депутатів Київради (згідно з регламентом міськради, рішення ухвалюють не менше ніж 61 голосом).

Крім того, депутати розглядали питання про створення центру підтримки ветеранів АТО в місті Києві. Таке рішення підтримали 93 депутати.

Раніше в четвер, 16 березня, "Об'єднання "Самопоміч" перед засіданням Київради розповсюдило звернення, в якому партія вимагає від Верховної Ради визнати Російську Федерацію окупантом та заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні закону України; від Кабінету Міністрів України - скасувати розпорядження від 11.01.2017 №8-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких положень державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень"; від президента України - підтримати визнання російської окупації та заборону торгівлі з окупантом.