Лише 32% вітчизняних інтернет-магазинів мають україномовну версію - дослідження

Наявність україномовного сайту показали лише 32% досліджуваних майданчиків, а гарантійний документ від виробника пообіцяли 62,5% з 50 досліджуваних он-лайн-продавців.

15 березня у Всесвітній день захисту прав споживачів в відбувся круглий стіл на тему «Як в епоху електронної комерції захистити права споживачів?». Всеукраїнська федерація «ПУЛЬС» запросила зацікавлених фахівців взяти участь у засіданні круглого столу для обговорення нагальних і проблемних питань у сфері захисту прав споживачів в електронній комерції.

Участь у заході взяли представники влади, громадськості, закладів освіти, торговельних мереж.

"Через відсутність чіткої правової регламентації діяльності суб'єктів господарювання, які не ідентифіковані як «класичні» продавці, вони фактично виявляються поза юрисдикцією законодавства про захист прав споживачів, не несуть тягар дотримання прав споживачів на інформацію про продавця, товарах та послугах, що реалізуються, - зауважила Лілія Стиренко, т.в.о. заступника голови Держпродспоживслужби. - Не врегульована діяльність «інформаційних посередників» (у тому числі товарних агрегаторів), які формально не є реальними продавцями товарів або виконавцями послуг, але при цьому виступають в якості безпосередніх отримувачів коштів від споживачів за рахунок оплати тих товарів та послуг, які в значних масштабах акумулюються ними на своїх Інтернет-ресурсах".

Лілія Стиренко підтвердила, що особливою популярністю користується у правопорушників сегмент непродовольчих товарів: «Кількість отриманих у 2016 році звернень щодо діяльності інтернет-магазинів складає 468, з них 463 стосуються продажу непродовольчих товарів, 2 – продовольчих товарів, 3 – надання послуг».

"З одного боку перевагами електронної торгівлі є зручність для споживача, збільшення можливостей для вибору тощо. З іншого ми надзвичайно занепокоєні, оскільки ця галузь створює істотні перешкоди для споживачів при реалізації їх прав, та істотні можливості для недобросовісних торговельних практик та відвертих шахраїв. Саме тому так важливо забезпечити наявність у споживача повної та достовірної інформації про продавця та наявність підтвердних документів про придбання товару", – зауважив Андрій Лига, члена правління Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС».

Темі споживчого он-лайн-інформування було присвячено дослідження, яке представила на заході ініціативна група громадського руху «Молодь за права споживачів» - цільова аудиторія е-комерції. Активісти руху представили моніторинг якості інформування споживачів 50 інтернет-магазинів України за популярністю у пошуковому сервісі Google та аналіз щодо їх відповідності вимогам законодавства у сфері захисту прав споживачів України.

Марина Бондарчук та Ольга Фреюк, активісти Громадського руху «Молодь за права споживачів» Всеукраїнської федерації «ПУЛЬС» зауважили, що з кола проаналізованих інтернет-продавців 58% мають контакти та форму зворотнього зв’язку, а 18% - лише електронну адресу. «100% е-продавців надають інформацію про доставку товару, 90% - про можливість повернення товару та гарантійне обслуговування, 60% розповідають все про свій товар, а 40% - лише частину інформації, - говориться у дослідженні. – Наявність україномовного сайту показали лише 32% досліджуваних майданчиків. Натомість гарантійний документ від виробника пообіцяли 62,5%, від магазину - тільки 27,5% опитуваних, а інші варіанти – 10%». П’ятірка лідерів, найбільш законослухняних у галузі захисту прав споживачів, була оприлюднена на круглому столі, але весь список молоді дослідники не показали, бо продовжують моніторинг. Повідомили лише, що перше місце рейтингу розділили бренди «Фокстрот» та «Comfy».

"Ми не публікуємо весь список, бо плануємо продовжити моніторинг українських інтернет-продавців з 1 квітня цього року, після прийняття постанови КМУ про перелік технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, - зауважили активісти руху «Молодь за права споживачів». – Саме тоді почнеться продаж складної техніки на гарантії із касовим апаратом й ми, зробивши контрольну закупку, перевіримо ці 50 інтернет-магазини на законослухняність щодо РРО, а також дотримання норм законодавства при поверненні товару".