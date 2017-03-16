Держгеонадра зупинила дію двох спецдозволів "Нафтогазу" на надрокористування

Державна служба геології і надр (Держгеонадра) зупинила дію спеціальних дозволів НАК "Нафтогаз України" на розробку двох нафтогазоносних площ, повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, йдеться про Оболонську та Будищансько-Чутівську площі (обидві - Полтавська обл.).

Держгеонадра надала "Нафтогазу" 30 днів на усунення порушень щодо зазначених площ.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.