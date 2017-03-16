Події

14:50 16.03.2017

Порошенко подякував ЄС за рішення про виділення другого транша допомоги

Президент України Петро Порошенко подякував Європейському Союзу за рішення про виділення другого транша макрофінансової допомоги в 600 млн євро.

"Президент вітає рішення ЄС про виділення Україні другого транша макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Згідно з інформацією, президент пов'язує таке рішення з прогресом України на шляху реформ і сприймає його як "сигнал повної довіри зусиллям української влади щодо зміцнення макроекономічної стабільності й забезпечення економічного зростання".

"Він також висловив очікування, що аналогічне позитивне рішення буде прийнято і Радою директорів МВФ 20 березня", - написав С. Цеголко.

16 березня стало відомо, що Єврокомісія схвалила виділення 600 млн євро макрофінансової допомоги Україні. Згідно з повідомленням Єврокомісії, ці кошти буде спрямовано на сприяння виконанню широкомасштабної програми структурних реформ у країні.

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