Події

14:58 16.03.2017

Японія виділила понад $70 тис. на ремонт у Броварському училищі фізкультури

Всесвітньо відомий чемпіон з боксу, співзасновник Фонду Кличко Володимир Кличко підписав грантову угоду між фондом і посольством Японії в Україні про виділення японським урядом понад $ 70 тис. Для проведення ремонтних робіт у Броварському вищому училищі фізичної культури.

"Я дуже вдячний уряду Японії і пану послу за підтримку України, за підтримку наших молодих спортсменів. Радий, що таким кроком посольство демонструє довіру до роботи Фонду Кличка. Зі свого боку я можу гарантувати, що кожен цент із виділених коштів буде використано за призначенням. Сподіваюся, що наша співпраця продовжиться в майбутньому", - зазначив Володимир Кличко під час підписання угоди, повідомляє прес-служба міського голови Києва.

Посол Японії в Україні Шигекі Сумі зазначив, що уряд Японії продовжуватиме підтримувати розвиток спорту в Україні, а також висловив сподівання, що багато українських спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році. "Сподіваюся, що серед них будуть і випускники Броварського вищого училища фізкультури", - сказав він.

З моменту заснування Броварського вищого училища фізичної культури 52 його вихованця брали участь в Олімпійських іграх і вибороли 10 медалей. Серед відомих випускників - Володимир Кличко, Олег Лісогор, Валентина Шевченко, Сергій Бреус та ін.

ВАЖЛИВЕ

Європарламент ухвалив резолюцію про українських політв'язнів у РФ і ситуацію в Криму, Порошенко подякував євродепутатам за підтримку

Київрада рекомендує підприємствам припинити співпрацю з резидентами РФ, а меру - звернутися до РНБО щодо розширення санкцій

Кабмін продовжив надзвичайні заходи на електроенергетичному ринку ще на місяць

ПриватБанк повідомив НБУ про необхідність докапіталізації - Гонтарева

Представництво ЄС очікує від Києва 16 березня детальної інформації про рішення РНБО

ОСТАННЄ

Україні необхідно лише зареєструвати законопроект про зняття мораторію на експорт лісу-"кругляка" для отримання EUR600 млн

Замбія зацікавлена в купівлі українського зерна

Порошенко подякував ЄС за рішення про виділення другого транша допомоги

Держгеонадра зупинила дію двох спецдозволів "Нафтогазу" на надрокористування

Кабмін доручив Мінагропроду та МОЗ поліпшити рівень підготовки проектів рішень і виконання доручень

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4105.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА