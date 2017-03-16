Японія виділила понад $70 тис. на ремонт у Броварському училищі фізкультури

Всесвітньо відомий чемпіон з боксу, співзасновник Фонду Кличко Володимир Кличко підписав грантову угоду між фондом і посольством Японії в Україні про виділення японським урядом понад $ 70 тис. Для проведення ремонтних робіт у Броварському вищому училищі фізичної культури.

"Я дуже вдячний уряду Японії і пану послу за підтримку України, за підтримку наших молодих спортсменів. Радий, що таким кроком посольство демонструє довіру до роботи Фонду Кличка. Зі свого боку я можу гарантувати, що кожен цент із виділених коштів буде використано за призначенням. Сподіваюся, що наша співпраця продовжиться в майбутньому", - зазначив Володимир Кличко під час підписання угоди, повідомляє прес-служба міського голови Києва.

Посол Японії в Україні Шигекі Сумі зазначив, що уряд Японії продовжуватиме підтримувати розвиток спорту в Україні, а також висловив сподівання, що багато українських спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році. "Сподіваюся, що серед них будуть і випускники Броварського вищого училища фізкультури", - сказав він.

З моменту заснування Броварського вищого училища фізичної культури 52 його вихованця брали участь в Олімпійських іграх і вибороли 10 медалей. Серед відомих випускників - Володимир Кличко, Олег Лісогор, Валентина Шевченко, Сергій Бреус та ін.