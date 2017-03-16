Події

15:23 16.03.2017

Україні необхідно лише зареєструвати законопроект про зняття мораторію на експорт лісу-"кругляка" для отримання EUR600 млн

Україні необхідно лише зареєструвати проект закону про зняття мораторію на вивезення необробленої деревини для залучення EUR600 млн макрофінансової допомоги ЄС, повідомив глава представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Ні, лише зареєструвати проект закону в Раді", - відповів він на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" у кулуарах щорічної конференції інвесткомпанії "Драгон Капітал" у Києві в четвер.

Під час свого виступу на конференції Х. Мінгареллі зазначив, що мораторій на експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів в необробленому вигляді було введено в порушення зобов'язань України в рамках СОТ та угоди про Асоціацію з ЄС.

Крім цього, додав представник ЄС, іншою умовою надання країні фінансування є врегулювання владою питання забезпечення соціальними виплатами внутрішньо переміщених осіб в Україні.

"Багато що в цьому напрямку було зроблено, але важливо, щоб всі внутрішньо переміщені особи отримали свої виплати, навіть ті, які ще не реєструвалися", - сказав Х. Мінгареллі.

За його словами, щойно ці питання будуть вирішені, Україна протягом кількох тижнів отримає обіцяне фінансування.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на 10 років заборонила експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів в необробленому вигляді (лісу-"кругляка"). При цьому заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) було введено з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року.

Майже одразу після ухвалення закону заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговельний представник України Наталія Микольська повідомила, що введена заборона перешкоджає отриманню країною другого і третього транша макрофінансової допомоги ЄС сумарним об'ємом EUR1,2 млрд.

У листопаді 2016 року глава представництва ЄС в Україні Х. Мінгареллі повідомила, що Кабінет Міністрів направив до Єврокомісії свої пропозиції про врегулювання цього питання. Нарешті, 10 лютого 2017 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на переговорах із прем'єром Володимиром Гройсманом у Брюсселі заявив, що другий транш макрофінансової допомоги ЄС в EUR600 млн може бути наданий Україні в найближчі тижні після подання урядом до Верховної Ради законопроекту щодо мораторію на експорт лісу.

Жан-Клод Юнкер також зазначив, що Єврокомісія задоволена тими зусиллями, які уряд вживає в питанні розробки механізму скасування мораторію на експорт лісу-кругляка і його прийняття парламентом.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано проект закону, який замість чинного мораторію на вивезення необробленої деревини пропонує запровадити тимчасове 15% мито на експорт такої деревини і держреєстрацію відповідних зовнішньоекономічних договорів.

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