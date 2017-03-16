Європарламент ухвалив резолюцію про українських політв'язнів у РФ і ситуацію в Криму, Порошенко подякував євродепутатам за підтримку

Президент України Петро Порошенко подякував депутатам Європейського Парламенту за ухвалення резолюції щодо українських політичних в'язнів у Росії і ситуації в окупованому Криму.

"Спасибі нашим друзям в Європейському Парламенті за змістовні дебати і резолюцію щодо українських політичних в'язнів у Росії і ситуації в Криму, а також рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook в четвер.

Він зазначив, що нинішня резолюція - це чіткий сигнал про те, що, незважаючи на маніпуляції, окупаційна влада не зможе приховати три роки беззаконня в Криму, грубе порушення прав і свобод людини, зокрема кримськотатарського народу, затримання українських громадян для досягнення своїх політичних цілей.

"Міжнародне гуманітарне право накладає на Росію як на державу-окупанта чіткі зобов'язання, невиконання яких призведе до додаткової відповідальності Кремля, зокрема й нові санкції. Росія має виконати вимоги світової спільноти, зокрема Генеральної Асамблеї ООН, і надати повного доступу для міжнародних моніторингових організацій до окупованого Криму", - написав президент України.

Він зазначив, що розпочатий раніше в березні процес України проти Росії в Міжнародному суді ООН - це цивілізована відповідь України "на порушення агресором міжнародного права, терор і дискримінацію"

"Наша сила - в безкомпромісній відданості верховенству норм і принципів права, непорушній і твердій єдності та солідарності в справі деокупації Кримського півострова і звільнення політичних в'язнів Кремля", - наголосив П.Порошенко.

Згідно з повідомленням на сайті Європарламенту, в своїй резолюції Європейський Парламент засуджує незаконну анексію Криму Росією і висловлює жаль з приводу порушень свободи слова, примусового наділення російським громадянством і дискримінаційної політики, яку веде так звана влада, зокрема, проти кримськотатарського меншини.

У Європарламенті закликали РФ припинити практику примусової видачі жителям Криму російських паспортів.

"Європарламент вимагає, щоб всі українські громадяни, яких визнано незаконно затриманими, були негайно і беззастережно звільнені з російських в'язниць і повернені в Україну. Продовження утримання їх під вартою, а також їх незаконне переслідування є порушенням прав людини, а також міжнародного права", - йдеться в тексті резолюції.

Європарламент висловив серйозне занепокоєння у зв'язку з незаконними арештами і затриманнями українців, а також забороною діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Парламентарії зазначили, що російська влада має також надати безперешкодний доступ міжнародним організаціям у Криму. Росія також має негайно припинити практику переслідування, тортур і систематичного залякування місцевих жителів, які виступають проти анексії Криму.

"Європарламент закликає до подальших обмежувальних заходів, які повинні бути введені проти осіб, відповідальних за порушення прав людини", - йдеться в тексті резолюції.

Європарламент підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів.