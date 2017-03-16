Події

15:57 16.03.2017

K.Fund відкрив в Україні представництво Lean Global Network

Фонд K.Fund підприємця Василя Хмельницького підтримав відкриття в Україні представництва світової мережі Lean Global Network - Lean Institute Ukraine (LIU), повідомляється в прес-релізі фонду в понеділок.

Згідно з повідомленням, метою діяльності LIU є поширення в Україні міжнародних знань у сфері ощадливого виробництва (lean) для підвищення інноваційності та конкурентоспроможності українських компаній.

"Ми віримо, що більш глибоке розуміння і застосування культури ощадливого виробництва сприятиме серйозній трансформації українського бізнесу, посиленню його конкурентоспроможності на європейських і світових ринках, і в результаті буде вагомим внеском у соціальний і економічний розвиток країни", - процитовано в повідомленні слова президента та інціціатора проекту Сергія Комберянова.

Як наголошується в повідомленні, С.Комберянов до призначення на посаду був незалежним консультантом щодо lean в Україні протягом останніх п'яти років.

Концепцію lean уперше було використано компанією Toyota, вона передбачає створення максимальної цінності для споживача за мінімального використання всіх видів ресурсів, зокрема часу, енергії та робочих зусиль.

Згідно з такою ідеологією, усі працівники підприємства мають брати участь у безперервному поліпшенні робочих процесів, відстеженні та усуненні різних видів втрат.

"Такий підхід перетворює проблеми на можливості для вдосконалення, допомагає співробітникам розвиватися, а організації - зайняти та зберегти лідерські позиції на своєму ринку", - зазначено в повідомленні.

LIU сприятиме поширенню способу мислення і практики lean в Україні завдяки виданню профільної літератури, організації конференцій, тренінгів та майстер-класів. З анонсами заходів і книг можна ознайомитися на веб-сайті lean.org.ua, а також на веб-сайті K.Fund і в соціальних мережах.

До мережі Lean Global Network, окрім LIU, належить 21 освітній і дослідницький інститут, а також десятки партнерських організацій у різних країнах.

Фонд K.Fund заснований українським підприємцем В.Хмельницьким у 2015 році для підтримки проектів у сфері освіти та економіки

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