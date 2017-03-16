Уряд затвердив Нацперелік основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив Національний перелік основних лікарських засобів, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик на прес-конференції в четвер.

"Затверджений сьогодні Нацперелік гармонізовано з новим виданням базового переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Усі лікарські препарати мають обґрунтування ефективності, безпеки та економічної доцільності від експертів ВООЗ", - сказав він.

Р. Ілик зазначив, що однією з головних цілей затверджують нового Нацпереліку було забезпечення пацієнтів лікарськими засобами на всьому госпітальному сегменті, а також на амбулаторному рівні ліками за програмою реімбурсації.