Кабмін дозволив отримання родичами допомоги за відсутніх в Україні, недієздатних або померлих учасників Євромайдану

Кабінет Міністрів України дозволив, у разі відсутності, недієздатності або смерті потерпілих учасників масових акцій громадянського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, призначену їм грошову допомогу зможуть отримувати члени їхніх сімей.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, це рішення стосується осіб, які на момент виплати перебувають на навчанні за кордоном, проходять військову службу або якщо до них застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження; у разі недієздатності або смерті особи, якій призначено допомогу; членів сімей осіб, загиблих від завданих їм тяжких тілесних ушкоджень.

Передбачається також, що одноразову грошову допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадянського протесту виплачуватимуть у відповідності з розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленим на 1 січня року, в якому проводиться зазначена виплата, це допоможе спростити розрахунки і прискорити процедуру таких виплат.