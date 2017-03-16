Події

16:42 16.03.2017

Відновлено ЛЕП біля Авдіївки, незабаром електропостачання в місті буде відновлено - Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про відновлення лінії електропередач (ЛЕП) біля Авдіївки, пошкодженої внаслідок ворожого обстрілу.

"Лінію електропередач біля Авдіївки відновлено. Протягом години електроенергію буде подано на місто і на коксохім (Авдіївський коксохімічний завод - ІФ.)", - написав П. Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Він зазначив, що Донецьку фільтрувальну станцію планують підключити до електропостачання вже в п'ятницю, 17 березня.

"Запас води в міських резервуарах на сьогодні ще є. Увечері, за графіком, подамо воду жителям міста", - повідомив голова Донецької ОблВЦА.

Як повідомлялося, 14 березня, унаслідок бойових дій стався обрив повітряної високовольтної ЛЕП 110 кВ, через що було припинено електропостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

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