Одеський суд конфіскував судно з вантажем вартістю понад 18 млн грн, що заходило в Крим

Малиновський районний суд м. Одеси визнав винним капітана судна Sky Moon (прапор Танзанії) у переміщенні поза зоною контролю української митниці (з території АР Крим) більше ніж 3 тис. тонн технічної соди.

Як повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України в четвер, у рамках розгляду відповідного адміністративного протоколу про порушення митних правил суд ухвалив конфіскувати в дохід держави предмет контрабанди, а саме - вантаж соди вартістю майже 18,5 млн грн, а також саме судно як транспортний засіб, який було використано для скоєння правопорушення. Вартості конфіскованого судна не повідомляють.

У прес-службі зазначили, що це найбільша партія товару, конфіскована за порушення митних правил, в історії України.

"Уперше в історії України суд ухвалив рішення і про конфіскацію морського судна", - додали в прес-службі.

Військова прокуратура також має намір притягнути до кримінальної відповідальності капітана судна, одного із засновників компанії-вантажовласника - громадянина Молдови і, можливо, представника судновласника - громадянина Румунії.

Крім того, за результатами розслідування, військова прокуратура має намір офіційно проінформувати владу Чехії про порушення зареєстрованою на її території юридичною особою європейських санкцій стосовно заборони торгівлі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як повідомлялося, слідство встановило, що капітан судна Sky Moon, діючи за попередньою змовою з представником судновласника, відправниками й одержувачами вантажів, протягом 2016 року вісім разів забезпечував заходження морського судна в закриті кримські порти Керчі, Феодосії та Севастополя.

Знаючи про тимчасове закриття для судноплавства морських портів на тимчасово окупованій території України та прийняття міжнародним співтовариством санкцій стосовно Російської Федерації у зв'язку з окупацією території АР Крим, порушуючи вимоги міжнародного права та законодавства України, капітан переміщав у Туреччину та Молдову брухт, кальциновану й технічну соду, насіння льону.

За цими фактами розслідувалося кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

При цьому представник судновласника в грудні 2016 року намагався підкупити військового прокурора, щоб урегулювати питання з кримінальним провадженням.

Як повідомлялося, 30 листопада 2016 року представники Державної прикордонної служби України затримали вантажне судно Sky Moon (прапор Танзанії), що незаконно заходило в порти анексованого Росією Криму. На судні перебувало дев'ять осіб - капітан і вісім членів екіпажу. На той момент судно перевозило більш ніж 3 тис. тонн кальцинованої соди.