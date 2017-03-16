У Сьєрра-Леоне пастор знайшов алмаз масою 709 каратів

Християнський пастор відкопав у районі Коно на сході Сьєрра-Леоне один з найбільших у світі алмазів.

Дорогоцінний камінь масою 709 каратів, знайдений Еммануелем Момохом, зберігається в центральному банку Сьєрра-Леоне в столиці країни Фрітауні, повідомляє BBC.

Цей дорогоцінний камінь входить до двадцятки найбільших алмазів, відомих людству.

Пастору вдалося добути найбільший алмаз у Сьєрра-Леоне за останні 45 років. До цього в 1972 році там був знайдений алмаз вагою 969 каратів, який отримав ім'я "Зірка Сьєрра-Леоне".

Знайдено алмаз у середу ввечері відвезли президенту країни Ернесту Бай Корома. Глава держави подякував місцевому керівнику та його людей за те, що вони не вивезли алмаз з країни", повідомляє адміністрація президента. Він також заявив, що власники копальні мають отримати те, що їм належить", а знахідка має принести користь країні загалом".

Сьєрра-Леоне є однією з найбідніших країн, але водночас вона багата алмазами, при цьому поширений кустарний видобуток. Дорогоцінні камені були одним із джерел фінансування громадянської війни в країні.

У 2012 році міжнародний трибунал ООН щодо Сьєрра-Леоне засудив колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора до 50 років тюремного ув'язнення. Суд у Гаазі визнав його провину в підтримці повстанців з Революційного об'єднаного фронту у Сьєрра-Леоне під час громадянської війни 1991-2002 роки. У подяку за підтримку, за версією звинувачення, повстанці переправляли Ч. Тейлору та його оточенню алмази, які з огляду на їхнє походження преса назвала "кривавими".