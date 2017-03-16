Набув чинності Перелік дозволених для переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО

Наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб про затвердження Переліку товарів і продукції, дозволених для переміщення з/на тимчасово неконтрольовану територію в районі проведення антитерористичної операції набув чинності.

Документ опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" у четвер, 16 березня, і набуває чинності з моменту публікації.

До Переліку внесено устаткування, запчастини та комплектуючі, сировину та готову продукцію, хімматеріали, паливно-мастильні матеріали, інструменти й спецодяг для гірничозбагачувальної, вуглевидобувної, енергетичної галузей і критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 1 березня 2017 року Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб визначати перелік і обсяг товарів, дозволених для перевезення через лінію протистояння в зоні проведення АТО.

Водночас 16 березня президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.