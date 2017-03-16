У Києві відкрито новий культурний центр Ізраїлю

Новий культурний центр при посольстві держави Ізраїль в Україні відкрито в Києві в четвер.

"Цей ізраїльський дім ... для того, щоб ви могли доторкнутися до держави, отримати й стати її частиною. А хтось зможе на самій ізраїльській землі дізнатися, що ви вивчили в цьому центрі", - сказала міністр репатріації та абсорбції Ізраїлю, депутат Кнесету Софа Ландвер на відкритті центру в Києві.

Водночас посол Ізраїлю в Україні Еліав Білоцерковський зазначив, що центр тепер функціонує в сучасному приміщенні, де зможе приймати більше людей.

"Ми нарешті в'їхали в той центр, який правильно представляє нашу державу, тут сучасне приміщення, у якому можна буде проводити більше програм. Дедалі більше людей зацікавлено в наших програмах і культурних зв'язках", - зазначив посол.

Діяльність центру присвячена тому, чим живе сучасний Ізраїль, його досягненням у сфері високих технологій, медицини, сільського господарства, його культурі, історії та громадському життю. У центрі проводять освітні й культурні проекти, семінари, мовні курси.