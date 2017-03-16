Сбербанк Росії вважає рішення України щодо санкцій "дискримінаційним" і "політично мотивованим"

Сбербанк Росії вважає рішення України про санкції "дискримінаційним" і "політично мотивованим", йдеться в заяві банку.

"Ми розчаровані рішенням української влади про введення санкцій стосовно ПАТ "Сбербанк" (Україна). Вважаємо це рішення дискримінаційним, політично-вмотивованим та не зумовленим жодними діями нашого дочірнього банку, а також таким, що порушує закони України", - йдеться в повідомленні.

У сформованих умовах банк планує узгодити з НБУ (Національним банком України - ІФ) подальші дії та "сподівається на підтримку" НБУ у відновленні нормальної роботи Сбербанку (Україна), а також на зусилля менеджменту щодо зняття обмежень на клієнтські операції.

Сбербанк також звертається до президента України з проханням "відновити правопорядок, розблокувати центральний та інші офіси банку і забезпечити нормальні умови для обслуговування банком своїх клієнтів - кількох десятків тисяч українських юридичних осіб та більше мільйона приватних клієнтів - громадян України".

У запровадженні санкцій банк убачає небажаність для нинішньої влади присутності інвестицій Сбербанку в країні.

"Введення санкцій на тлі фізичного блокування центрального офісу та низки відділень банку представниками радикальних організацій, а також безперервних актів вандалізму щодо майна банку при повному потуранні органів правопорядку, які вже призвели до введення лімітів на клієнтські операції, є підтвердженням небажаність для нинішньої влади присутності інвестицій Сбербанку в країні", - йдеться в повідомленні банку.

Президент України Петро Порошенко 16 березня ввів санкції щодо п'яти банків із російським капіталом щодо заборони виводити капітал за межі України.

Суть пропозицій щодо санкцій стосовно українських банків із державною участю РФ напередодні виклали представники НБУ. Зокрема, НБУ запропонував ввести стосовно українських "дочок" банків із російським держкапіталом санкції у вигляді заборони на виведення капіталу за межі України.

"Застосування таких санкцій означає заборону здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків: це надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, купівля цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках та інші такі операції", - заявив перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

"Це також заборона виплати дивідендів, відсотків, повернення міжбанківських кредитів, коштів із коррахунку і субординованого боргу. Також пропонуємо заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу", - додав Я. Смолій.

Йдется про п'ять банків: Промінвестбанк ("дочка" ВЕБу), ВТБ і БМ банку (входять до групи ВТБ), Сбербанку і ВіЕс Банку ("дочки" Сбербанку), зазначив Я. Смолій.

У НБУ при цьому зазначили, що санкції залишають можливість для докапіталізації українських банків із російським державним капіталом та їх продаж.

Ще до оприлюднення указу П. Порошенка Центральний банк Росії заявив, що фінансова стійкість російських кредитних організацій не постраждає навіть за найнегативнішого сценарію розвитку подій в Україні у зв'язку з санкціями стосовно "дочок" держбанків РФ.

"Банк Росії проводить з банками, що мають активи в Україні, роботу з моделювання негативного сценарію, зокрема сценарію повного знецінення цих інвестицій. За зробленими оцінками, з урахуванням незначного обсягу цих інвестицій у балансах російських банківських груп і вже створених під їх знецінення резервів навіть найбільш негативний сценарій не матиме значного впливу на їхню фінансову стійкість", - заявили "Інтерфаксу" в прес-службі СБ.

З початку кризи в російсько-українських відносинах офіси Сбербанку та інших "дочок" російських банків в Україні і раніше зазнавали нападів. Чергова хвиля інцидентів пов'язана з заявами Сбербанку про готовність приймати при наданні послуг паспорти громадян самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Українська "дочка" Сбербанку вже заявила про неухильне дотримання заборони Нацбанку України на обслуговування осіб-власників паспортів "ЛНР" і "ДНР".

У понеділок, 13 березня, активісти націоналістичних організацій замурували вхід до центрального відділення українського Сбербанку в центрі Києва. У вівторок банк заявив, що з 15 березня знижує ліміти видачі готівки в касах і банкоматах і вводить 5% комісію за переказ коштів в іноземній валюті, назвавши це рішення вимушеним в умовах тиску на банк. У четвер, 16 березня, українська "дочка" Сбербанку повідомила, що встановила тимчасові ліміти за кредитними картами фізичних осіб.