Бойовики із застосуванням великокаліберної артилерії 35 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Обстріли позицій сил антитерористичної операції на Донбасі тривають, і від початку доби бойовики 35 разів відкривали вогонь, зокрема з важкого озброєння, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На маріупольському напрямку неподалік Новотроїцького ворог обстрілював опорні пункти з гранатометів, БМП і мінометів калібру 120 мм, а біля Водяного - зі 122-міліметрових артустановок. Позиції біля Красногорівки накрили мінометами калібру 82 мм, Гнутове - із СПГ і кулеметів, Широкине – зі стрілецької зброї", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру у соцмережі Facebook у четвер увечері.

На донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 мм і мінометів потрапили позиції поблизу Троїцького, бійців ЗСУ біля Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, біля Кам'янки - зі 120-міліметрових мінометів, а Зайцеве - із СПГ і мінометів калібру 82 мм. У районі Новгородського та Авдіївки активно діяли снайпери бойовиків.

На луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинилися позиції в районі Кримського, біля Новозванівки - діяли СПГ і стрілецька зброя, а біля Новоолександрівки - великокаліберні кулемети.