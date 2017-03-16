Події

19:00 16.03.2017

В Авдіївці відновлено електропостачання, запуск Донецької фільтрувальної станції заплановано на п'ятницю

У четвер, 16 березня, електропостачання в Авдіївці Донецької області було повністю відновлено, повідомляє прес-служба ГУ Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області.

В оприлюдненому прес-службою ДСНС повідомленні зазначено, що теплопостачання міста відбувається у штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

"Нині вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, також є запас питної води в резервуарі (4 тис. куб. м). Запуск Донецької фільтрувальної станції заплановано на 17 березня за наявності гарантій безпеки працівників", - йдеться в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Дружина Насірова внесла за нього заставу

Ірак, Китай, Катар, Ємен, Йорданія ввели тимчасову заборону на постачання української продукції птахівництва через пташиний грип

Унаслідок вибуху на "Запоріжкоксі" загинули 4 працівників підрядної організації

Бойовики із застосуванням великокаліберної артилерії 35 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Набув чинності Перелік дозволених для переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО

ОСТАННЄ

У львівській школі обвалилися сходи між поверхами

Запаси антрациту шахт ДТЕК на НКТ становлять 430 тис. тонн

Сбербанк Росії вважає рішення України щодо санкцій "дискримінаційним" і "політично мотивованим"

У Києві відкрито новий культурний центр Ізраїлю

У Сьєрра-Леоне пастор знайшов алмаз масою 709 каратів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
спортивные энергетики на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА