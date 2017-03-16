В Авдіївці відновлено електропостачання, запуск Донецької фільтрувальної станції заплановано на п'ятницю

У четвер, 16 березня, електропостачання в Авдіївці Донецької області було повністю відновлено, повідомляє прес-служба ГУ Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області.

В оприлюдненому прес-службою ДСНС повідомленні зазначено, що теплопостачання міста відбувається у штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

"Нині вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, також є запас питної води в резервуарі (4 тис. куб. м). Запуск Донецької фільтрувальної станції заплановано на 17 березня за наявності гарантій безпеки працівників", - йдеться в повідомленні.